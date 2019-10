Política Moro diz não ver problema com fiscalização de ações policiais A fiscalização está também nas ações desenvolvidas no âmbito do programa Em Frente Brasil; projeto-piloto foi lançado pelo governo federal no dia 29 de agosto

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse não ver problemas na fiscalização da atividade das forças policiais em geral, nem nas ações desenvolvidas no âmbito do programa Em Frente Brasil, cujo projeto-piloto foi lançado pelo governo federal no dia 29 de agosto. “Não existe nenhum problema com a fiscalização da atuação das forças policiais, sejam ...