Política Moro diz ao STF que nunca determinou destruição de provas em inquérito de hackers Ministro da Justiça afirmou que "jamais" houve qualquer determinação administrativa para que fosse destruído o material colhido no âmbito da Operação Spoofing

O ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que "jamais" houve qualquer determinação administrativa para que fosse destruído o material colhido com hackers presos pela Polícia Federal no mês passado, no âmbito da Operação Spoofing, que investiga a invasão de telefones e obtenção de dados de autoridades. A manifestação foi enviada em a...