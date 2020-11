Política Moro diz à PF que foi alvo do gabinete do ódio e liga Carlos Bolsonaro a grupo investigado Em depoimento no inquérito sobre atos antidemocráticos, ex-ministro afirmou que ouviu de ministros do Palácio do Planalto relatos sobre atuação de filho do presidente

O ex-ministro Sergio Moro (Justiça) disse à Polícia Federal que ouviu de ministros palacianos comentários sobre a ligação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), com o chamado "gabinete do ódio". Moro afirmou ainda que foi alvo de ataques do grupo após ter deixado o cargo. O depoimento foi prestado à polí...