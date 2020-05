Política Moro depõe por cerca de oito horas sobre acusações a Bolsonaro de ‘interferência política’ O ex-juiz da Lava Jato apresentou conversas, áudios e e-mails trocados com o presidente durante o período que ocupou o Ministério da Justiça e Segurança Pública

O ex-ministro Sérgio Moro concluiu depoimento de oito horas na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba no fim da noite do último sábado (2). O ex-juiz da Lava Jato foi ouvido sobre suas acusações de tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na corporação. Ele deixou a sede da Polícia Federal por volta d...