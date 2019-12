Política Moro autoriza envio da Força Nacional para terra indígena no Maranhão Objetivo é apoiar o trabalho da Fundação Nacional do Índio (Funai) nas ações de segurança pública por 90 dias, a partir de 10 de dezembro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou nesta segunda-feira, 9, o uso da Força Nacional de Segurança Pública para atuar na Terra Indígena Cana Brava Guajajara, no Maranhão, onde dois índios foram assassinados no último fim de semana após ataques a tiros. O texto informa que o objetivo é apoiar o trabalho da Fundação Nacional do Índio (Funai...