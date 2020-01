Política Moro atende a pedido da mulher, Rosângela, e cria conta no Instagram Mais uma vez, com um calendário em mãos, o ministro da Justiça e Segurança Pública "prova" que o perfil é verdadeiro

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou nesta quinta-feira, 23, em sua conta no Twitter, que resolveu criar um perfil também no Instagram. Segundo o ministro, sua entrada na rede social atende a um pedido de sua mulher, a advogada Rosângela Moro. "A pedido da minha esposa, estou finalmente entrando no Instagram. É uma forma de prestar ...