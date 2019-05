Política Moro afirma considerar 'possível' aprovação do pacote anticrime ainda em 2019 Ministro citou dados que indicam redução da criminalidade nos primeiros meses deste ano, mas disse que "é cedo para comemorar"

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou nesta segunda-feira, 13, que considera "possível" a aprovação ainda em 2019 do pacote de medidas anticrime que encaminhou ao Congresso Nacional. "Acreditamos no projeto, que tem medidas simples e eficazes", afirmou o ministro ao chegar a um evento no Rio de Janeiro, à noite. Moro participou da abertura...