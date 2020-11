Política Moro é contratado por consultoria que representa a Odebrecht, alvo dele na Lava Jato Ex-ministro da Justiça e ex-juiz da operação defendeu que não há conflitos de interesse na função

A empresa de consultoria global de gestão de empresas Alvarez & Marsal, administradora judicial do processo de recuperação do Grupo Odebrecht, anunciou a contratação do ex-ministro da Justiça Sergio Moro como sócio-diretor para atuar na área de disputas e investigações. A apresentação destaca a atuação do ex-juiz na Operação Lava Jato. Moro é apresentado...