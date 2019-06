Política Moreira diz que entrega relatório antes do prazo

O parecer sobre a reforma da Previdência deve ser entregue até o fim da próxima semana ou início da seguinte, disse ontem o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Ele reafirmou que pretende concluir o texto antes do prazo do dia 15 de junho. Segundo o relator, faltam poucos pontos para fechar o relatório. Ele evitou antecipar o que já está decidido.“Ainda vou falar com...