Política Moraes manda bloquear contas de bolsonaristas no Twitter fora do país Contas foram suspensas no Brasil na semana passada, mas influenciadores mudaram configurações de localização para burlar determinação e ministro do Supremo Tribunal Federal voltou a intimar plataforma

As contas no Twitter de influenciadores, empresários e políticos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram tiradas do ar internacionalmente nesta quinta-feira (30). Após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, elas foram bloqueadas no Brasil na sexta-feira (24). No entanto, pouco depois os bolsonaristas e seus...