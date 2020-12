Política Moraes diz que Bolsonaro não pode se negar a depor sobre interferência na PF; STF definirá formato Ministro decidiu que caberá ao plenário do Supremo definir o formato do depoimento

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes negou um pedido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para não depor no inquérito que investiga suposta interferência política na PF (Polícia Federal). Em decisão do dia 5 tornada pública nesta segunda-feira (7), o magistrado decidiu que caberá ao plenário do STF -isto é, ao colegiado de 11 ministros-- d...