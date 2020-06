Política Moraes determina quebra de sigilo de dez deputados e um senador, todos bolsonaristas Determinação feita pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, integra o inquérito que apura a organização de financiamento de atos antidemocráticos

Dez deputados e um senador, todos bolsonaristas, tiveram os sigilos fiscais quebrados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito que apura a organização de financiamento de atos antidemocráticos. A informação foi obtida pelo Estadão nesta terça-feira (16). A decisão do ministro, que conduz as investigações, f...