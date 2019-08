Política Moraes dá 48 horas para PF enviar inquérito da operação Spoofing A decisão do ministro foi tomada horas depois de o ministro Luiz Fux, também do Supremo, proibir a destruição das provas recolhidas em poder dos suspeitos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou à Justiça Federal, nesta quinta-feira, 1, o envio, no prazo de 48 horas, da cópia do inquérito e todo o material apreendido na operação Spoofing, que resultou na prisão de quatro suspeitos de hackear telefones celulares de autoridades brasileiras, entre elas o presidente Jair B...