Política Moraes atende pedido de Salles e libera depoimento à PGR A investigação quebrou os sigilos fiscal e bancário do titular do Ministério da Saúde no último dia 19 de maio

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), liberou depoimento do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles à PGR (Procuradoria-Geral da República) nos autos da Operação Akuanduba, sobre suspeita de advocacia administrativa (uso da administração pública para defesa de interesses particulares) e favorecimento de exploração ilegal d...