Montagem em foto antiga coloca casal Kirchner, Dilma e Pablo Escobar em falsa reunião

Um boato antigo que alega que a ex-presidente Dilma Rousseffaparece em foto com Pablo Escobar voltou a circular no Facebook. Não é verdade que a petista tenha posado ao lado do famoso traficante colombiano. A imagem com mensagem falsa ainda diz que os ex-presidentes argentinos Néstor e Cristina Kirchner estariam na foto. Os políticos peronistas de fato estão ...