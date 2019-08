Política Monitoramento da Amazônia pelo Inpe é o melhor do mundo, diz especialista das Nações Unidas Vinculado às Nações Unidas, o órgão é a principal instituição internacional para monitoramento e observação da Terra

O sistema de monitoramento da Amazônia do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) não é só um produto único para fiscalizar a floresta. Trata-se da melhor ferramenta disponível para esse tipo de atividade no mundo e já inspirou a criação de sistemas similares em outros países. Essa é a avaliação de Gilberto Câmara, diretor do secretariado do G...