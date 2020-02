Política Mobilização tenta reverter queda no número de eleitas Fim das coligações proporcionais obriga cada partido a ter ao menos 30% de candidatas, com repasse a elas de 30% do Fundo Eleitoral; em Goiás, legendas correm para se adaptar às novas regras

As mulheres contam com maior respaldo legal e se mobilizam, nos partidos e em movimentos suprapartidários, para ampliar o número de eleitas neste ano. Um esforço para reverter a queda na representatividade feminina ocorrida em Goiás em 2018, além da presença ainda tímida no comando dos 246 municípios goianos: 34 prefeitas. Estas eleições são as primeiras do veto ...