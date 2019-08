Política Missão faz levantamento de informações para RRF

A Secretaria do Tesouro Nacional divulgou ontem que houve uma missão técnica do órgão com a Secretaria Especial da Previdência e com o Estado de Goiás no dia 2 de agosto para levantamento das informações necessárias para início da construção do plano exigido no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Os dados estão em capítulo especial sobre o RRF que consta no Boletim de F...