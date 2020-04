O governador Ronaldo Caiado (DEM) se manifestou, nesta quinta-feira (16), sobre a demissão do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM). “Missão cumprida! Fez do nosso País, com todas suas limitações na área da Saúde, referência internacional de como enfrentar a propagação do Covid-19. Salvou milhares de vida. Obrigado”, escreveu no seu Twitter.

Mandetta foi indicação de Caiado para assumir o ministério, na época da aliança, recentemente rompida, com Jair Bolsonaro (sem partido). Em meio à crise do ministro com o presidente, o governador chegou a convidá-lo a assumir a Secretaria de Estado de Goiás, caso fosse demitido. O ministro, no entanto, já negou a possibilidade.

Quem assume a pasta agora é Nelson Teich, conforme anunciado na tarde desta quinta-feira (16), logo após a demissão. O médico foi consultor da área de saúde na campanha de Jair Bolsonaro, em 2018, e é fundador do Instituto COI, que realiza pesquisas sobre câncer.