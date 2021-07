Política Minuta da PEC da reforma eleitoral prevê distritão em 2022 Texto traz ainda peso maior para voto em mulher para fins de distribuição entre os partidos de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral

Minuta da PEC (proposta de emenda à Constituição) da reforma eleitoral distribuída a parlamentares nesta segunda-feira (12) prevê a instituição do distritão para a eleição de deputados federais e estaduais em 2022, com adoção do sistema distrital misto a partir das eleições seguintes. O texto, que circula entre membros da comissão especial que debaterá o relatório da ...