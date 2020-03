Política Ministros sugerem a Bolsonaro adiar atos

O derretimento global da economia e a escalada do surto de coronavírus no mundo estão sendo usados por ministros para aconselhar o presidente Jair Bolsonaro a fazer um pronunciamento em rede nacional sugerindo o adiamento das manifestações marcadas para o dia 15 de março. Líderes de movimentos que estão convocando os protestos contra o Congresso, no entanto, dizem que não v...