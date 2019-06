Política Ministros saem em defesa de Moro no caso do vazamento de supostas conversas De acordo com o site The Intercept, há conversas escritas e gravadas nas quais Moro teria sugerido mudança da ordem de fases da Lava Jato

Os ministros Augusto Heleno (Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Carlos Alberto dos Santos Cruz (Secretaria de Governo) saíram nesta segunda-feira, 10, em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, após o site "The Intercept Brasil" divulgar o suposto conteúdo de mensagens trocadas por ele e integrantes do MPF-PR, como o...