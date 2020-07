Política Ministros que tiveram contato com Bolsonaro testam negativo para Covid-19 O presidente foi diagnosticado com a doença na terça-feira, 7, mas relatou que já sentia sintomas desde o domingo

Os 13 ministros que realizaram exames de diagnóstico após contato com o presidente Jair Bolsonaro, infectado pelo novo coronavírus, receberam resultados negativos. O presidente foi diagnosticado com a doença na terça-feira, 7, mas relatou que já sentia sintomas desde o domingo. Segundo levantamento do Estadão, seis ministros fizera...