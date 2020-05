Política Ministros militares vão depor na terça-feira, 12

Os ministros Augusto Heleno (GSI), Walter Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) vão depor na próxima terça-feira, 12, no inquérito que investiga as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de “interferência política” do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF).Heleno, Braga Netto e Ramos foram listados por Moro como testemunhas por tere...