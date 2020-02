Política Ministros endossam fala de Augusto Heleno Parte do governo apoia general, que apontou “chantagem” de parlamentares em acordo do Orçamento impositivo

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno Ribeiro, não está sozinho em suas críticas ao Congresso. A acusação de que os parlamentares fazem “chantagem” com o governo ganhou respaldo de outros ministros. Ao pedir ao presidente Jair Bolsonaro para convocar “o povo às ruas” contra o acordo do Orçamento impositivo, Heleno também insuflou...