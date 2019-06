Política Ministros do STJ defendem rejeição de pedido de Lula para mudar regime de prisão A avaliação dos ministros é a de que o tema deve ser tratado antes em primeira instância

Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ouvidos reservadamente pelo jornal O Estado de S. Paulo acreditam que o tribunal deve rejeitar o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, para migrar para o regime aberto. A avaliação dos ministros é a de que o tema deve ser tratado antes em primeira instância, pela V...