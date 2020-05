Política Ministros do STF, presidente da Câmara e entidades repudiam agressão sofrida por repórter Profissional do Estado de S. Paulo foi agredido com socos e chutes quando tentava registrar fotos do presidente cumprimentando os manifestantes em frente ao Palácio do Planalto

Ministros do STF e entidades repudiaram hoje (3) agressão sofrida pelo fotógrafo Dida Sampaio, do jornal O Estado de S.Paulo, durante manifestação em Brasília. Os manifestantes levavam faixas com mensagens contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O profissional do Estado de .Paulo foi agredido com socos e chut...