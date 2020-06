Política Ministros do STF e Governo do DF suspeitam de inação da PM em ataque à corte O Ministério Público Federal abriu uma investigação sigilosa sobre o ataque, nominalmente de autoria do grupo 300 do Brasil, que havia sido desalojado de seu acampamento na Esplanada dos Ministérios na manhã do sábado

Ministros do Supremo Tribunal Federal e integrantes do Governo do Distrito Federal trabalham com a hipótese de o ataque simbólico de manifestantes contra a corte na noite de sábado (13) ter sido facilitado pela Polícia Militar em conluio com o Palácio do Planalto. De tão séria, a conexão ainda está sendo tratada com o máximo de reserva. O Ministério Públic...