Política Ministros citados por Moro são orientados pelo jurídico a manter silêncio sobre as reuniões Segundo o ex-ministro da Justiça, Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno Ribeiro e Walter Souza Braga Netto estavam presentes quando o presidente ameaçou demiti-lo

Ministros citados por Sérgio Moro, ex-titular da pasta da Justiça e da Segurança Pública, como testemunha das acusações sobre tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal foram orientados pela área jurídica do governo a não dar declarações públicas sobre as reuniões que participaram. Segundo Moro disse em depoimento no sábado passado, Luiz...