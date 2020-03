Em meio à pandemia global de coronavírus, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, publicou uma mensagem motivacional neste sábado (21) hoje em sua conta no Twitter, com referências aos Estados Unidos e à China.

Veja o tuíte do ministro:

“A única coisa que devemos temer é o próprio medo-o inominado,o irracional,o terror injustificado que paralisa os esforços necessários para converter recuos em avanços”.Grande discurso.Sairemos juntos, fortes,como a China já está saindo,sem pânico,com prudência e solidariedade. — Sergio Moro (@SF_Moro) March 21, 2020

"'A única coisa que devemos temer é o próprio medo, o inominado, o irracional, o terror injustificado que paralisa os esforços necessários para converter recuos em avanços'. Grande discurso. Sairemos juntos, fortes, como a China já está saindo, sem pânico, com prudência e solidariedade", escreveu o ministro.



O discurso a que Moro se refere foi proferido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que governou o país no começo do século passado, na esteira da crise econômica.



Já a citação explícita à China ocorre após uma indisposição ao longo da semana, quando o deputado federa e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez declarações que foram mal recebidas pelo embaixador chinês no Brasil.