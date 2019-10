Política Ministro Ricardo Salles tem filiação suspensa no partido Novo Ministro é alvo de críticas por atuação diante da crise do desmatamento; decisão foi tomada dentro do processo que analisa a expulsão de Salles

A Comissão de Ética do partido Novo decidiu suspender a filiação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A decisão foi divulgada pelo partido nesta quinta-feira, 31. Em nota, o partido cita dispositivo de seu estatuto que prevê suspensão em caráter liminar (temporário), quando há "risco de dano grave e de difícil reparação à imagem e reputação d...