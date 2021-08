Política Ministro Moraes manda PF analisar celulares de cantor e deputado Ministro do STF ordenou que dispositivos de suspeitos como Sérgio Reis e Otoni de Paula (PSC-RJ) fossem vasculhados no local da ação

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou que equipamentos eletrônicos encontrados em poder de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro alvos de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (20) começassem a ser vasculhados no próprio local da ação.Moraes atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) para que a análise d...