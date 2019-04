Política Ministro manda Crusoé e Antagonista excluírem imediatamente reportagem que cita Dias Toffoli A revista repudiou a decisão e denunciou o caso como censura; O ministro do STF ainda impôs uma multa diária de R$ 100 mil em caso de desobediência

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou à revista ‘Crusoé’ e ao site ‘O Antagonista’ que retirem do arimediatamente a reportagem intitulada ‘amigo do amigo de meu pai’, que cita o presidente da Corte, Dias Toffoli. A revista repudiou a decisão e denunciou o caso como censura. Alexandre i...