Política Ministro informa CPI que inquérito das ‘fake news’ no Supremo aguarda diligências Alexandre de Moraes informou a comissão de investigação na Câmara dos Deputados que ainda estão sendo realizadas apurações sigilosas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu não compartilhar neste momento com a CPMI das fake news o inquérito que apura ameaças, ofensas e notícias falsas disparadas contra integrantes da Corte e seus familiares. De acordo com o ministro, o processo aguarda a “conclusão de diligências sigilosas”. “Tenho a honr...