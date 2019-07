Política Ministro do Turismo mantém assessor indiciado por falsidade ideológica Mateus Von Rondon continua no gabinete de Álvaro Antônio após ser preso em operação que mira ‘laranjas’ no PSL

Preso no dia 27 de junho no âmbito da Operação Sufrágio Ostentação, que mira supostas candidaturas laranja do PSL, o assessor especial do Ministério do Turismo, Mateus Von Rondon, voltou a dar expediente normalmente no gabinete do ministro, Marcelo Álvaro Antônio, após a soltura. Rondon ficou cinco dias encarcerado. Além dele, na ocasião também foram presos Robe...