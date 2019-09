Política Ministro do TST recomenda que greve dos Correios seja suspensa até 2 de outubro Funcionários dos Correios devem decidir em assembleia até terça-feira (17) se a greve terá continuidade

Jennifer Neves* Os Correios aceitaram nesta quinta-feira (12) proposta de encaminhamento feita pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado. Pelo menos 70% dos funcionários da estatal devem voltar ao trabalho sob penalidade de multa de R$ 50 mil por dia, caso o porcentual não for atingido. O ministro recomendou ainda que a greve foss...