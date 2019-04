Política Ministro do TCU atua para emplacar mulher no STF Movimento de Walton Rodrigues em favor de Isabel Gallotti incomoda magistrados

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues atua nos bastidores para emplacar a magistrada Isabel Gallotti, com quem é casado, na próxima vaga do Supremo Tribunal Federal (STF). Os movimentos de Rodrigues são discretos, mas já observados por integrantes da Corte. No sábado, dia 27, ele ofereceu um almoço para comemorar o seu aniversário e...