Política Ministro do Supremo remete investigação da Ápia contra Dulce para Justiça Eleitoral no Tocantins Decisão do ministro Alexandre Moraes valida todos os atos já praticados no caso e autoriza diligências que incluem análise do material apreendido na casa da deputada antes do caso ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral

Em decisão publicada nesta sexta-feira, 15, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a remessa de um inquérito da Operação Ápia contra a deputada federal Dulce Miranda (MDB) para a Justiça Eleitoral do Tocantins. Essa é a primeira decisão do STF referente a um alvo da Operação Ápia que tem a investigação remetida para o Tribunal Region...