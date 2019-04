Política Ministro relator do STJ vota pela redução da pena de Lula Felix Fischer defendeu que a sentença do ex-presidente seja reduzida de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos e dez meses

Relator do processo que julga recurso da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Felix Fischer votou pela redução da pena do ex-presidente de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos e dez meses de prisão. O caso está sendo analisado nesta terça-feira (23) pela 5ª Turma da Corte. O julgamento diz respeito às acusações de cor...