Política Ministro do STJ nega suspender investigação de 'rachadinha' de Flávio Bolsonaro Inquérito que mira suposto desvio de salário de servidores à época em que o parlamentar era deputado estadual no Rio

O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou pedido do senador Flávio Bolsonaro para suspender as investigações do caso Queiroz, que correm na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pelo advogado Frederick Wassef, que defende o filho do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que mira suposta "rachadinha' - desvio de salário de s...