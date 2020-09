Política Ministro do STJ decreta prisão preventiva de Pastor Everaldo Presidente do PSC, Everaldo é suspeito de participar do suposto esquema de corrupção que motivou o afastamento de Witzel

O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decretou nesta sexta-feira (4) a prisão preventiva de Pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, suspeito de participar do suposto esquema de corrupção que ensejou o afastamento do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC). Everaldo foi detido no último dia 28, durante a Operação Tris in Idem. Inicialmente, o ministro havia determinado sua prisão temporária (de cinco dia...