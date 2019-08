Política Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles é internado em Brasília Ministro foi levado ao Hospital das Forças Armadas depois de sentir um mal-estar; ele passou por exames e está em observação

Atualizada às 9h52 O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de 44 anos, está internado no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília. Segundo a unidade de saúde, o quadro dele é estável. A informação é de que o ministro passou mal nesta terça-feira, 27, no fim do dia e se internou para a realização de exames. Não há perspectiva de alta. Um novo boletim ...