Política Ministro do Meio Ambiente publica vídeo antigo de Drauzio Varella sobre coronavírus Em vídeo gravado em janeiro, médico disse estar levando vida normal; mais recentemente, ele contou estar resguardado em casa por fazer parte do grupo de risco

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, publicou no Twitter neste domingo, 22, um vídeo do médico Drauzio Varella sobre coronavírus fora de contexto. Na gravação, publicada originalmente há quase dois meses, no dia 30 de janeiro, Drauzio afirma que não mudaria seus hábitos e que continuaria andando na rua. Salles não informou que o vídeo era antigo. A situação, n...