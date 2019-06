Política Ministro do Meio Ambiente é vaiado e chamado de 'fujão' no Senado Em discurso, Ricardo Salles negou que a pasta esteja promovendo um "desmonte" em órgãos como o Ibama e ICMBio

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi vaiado no Senado durante sessão para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente e ainda deixou o local sob gritos de "fujão". Ao discusar nesta quinta-feira, 6, ele negou que a pasta esteja promovendo um "desmonte" em órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e...