Política Ministro do Desenvolvimento Regional viaja mais e conclui menos obras que antecessor Rogério Marinho assumiu o cargo no início do ano e acelerou as cerimônias de inauguração de obras

Nomeado para dar uma guinada no Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, há mais de sete meses no cargo, finalizou menos obras que seu antecessor, Gustavo Canuto, que foi fritado por parlamentares pela falta de diálogo político.Por outro lado, Marinho acelerou as cerimônias de inaugurações pelo Brasil.Numa comparação da média de projetos concluídos por mês, M...