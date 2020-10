Política Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebe diagnóstico de Covid-19 Na terça, o ministro apresentou febre e voltou a cancelar agendas, mantendo apenas a reunião com os governadores

O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, está com Covid-19, segundo diagnóstico feito nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada à Folha pelo Ministério da Saúde. A auxiliares, Pazuello já havia relatado mal estar na segunda-feira (19), o que o levou a cancelar sua participação em um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia, no Paláci...