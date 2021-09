Política Ministro da Justiça tem vitória com inclusão de benefícios para policiais na reforma administrativa Torres foi escalado pelo presidente Jair Bolsonaro para reverter derrotas da categoria causadas pela reforma da Previdência e pela PEC Emergencial

A comissão especial da reforma administrativa confirmou uma vitória do ministro Anderson Torres (Justiça) ao manter no texto do relator Arthur Maia (DEM-BA) a possibilidade de aposentadoria para policiais com o salário integral, reajustado como os da ativa e pensão por morte para os cônjuges. Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Torres foi escalado pelo p...