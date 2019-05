Política Ministro da Educação usa chocolates para explicar cortes no ensino superior Weintraub disse que, embora haja cortes, todos os salários de funcionários das instituições estão preservados

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou chocolates para explicar os cortes de verbas feitos pelo governo nas universidades federais no país. “A gente tem, mais ou menos, 100 chocolates. Cada caixa tem 25 chocolates. Uma universidade federal típica geralmente tem orçamento R$ 1 bilhão por ano, que vem do seu bolso [do contribuinte]. O que aconte...