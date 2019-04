Política Ministro da Educação questiona Paulo Freire e promete metas 'agressivas' Abraham ainda disse que o Brasil precisa focar no desenvolvimento técnico, e criticou o que chamou de "dogmas" em torno do debate sobre a educação no País

No posto de ministro da Educação desde o início de abril, o economista Abraham Weintraub disse a jornalistas nesta quinta-feira, 25, que irá ao Congresso em maio para apresentar suas metas, que chamou de "agressivas". No dia 7 de maio, segundo o ministro, a Comissão de Educação do Senado irá recebê-lo e, no dia 15, será a vez do colegiado da Câmara voltado a...