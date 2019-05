Política Ministro da Educação diz que universitário custa o mesmo que dez alunos em creche, mas não explica Em vídeo, Weintraub compara o custo de um aluno de graduação com vaga na educação básica, mas não fala se dados são uma média ou se referem a instituições específicas

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a política de corte de verbas para universidades federais está atrelada ao plano do governo Bolsonaro de eleger a educação básica como prioritária. Em vídeo postado no início da noite de terça-feira, 30, em sua conta no Twitter, Weintraub questionou se os contribuintes preferem que o dinheiro dos impostos seja g...